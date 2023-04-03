Португалия: треть налогоплательщиков используют автоматический IRS

Согласно данным, опубликованным 1 апреля Министерством финансов, автоматическая IRS, запущенная в 2016 году для облегчения соблюдения обязательств по отчетности охваченными налогоплательщиками, использовалась в последней налоговой кампании более чем для 1,8 миллиона человек .

Из общего числа 5 724 596 деклараций, которые были поданы в прошлом году, 31,6% были поданы через этот механизм, который предусматривает декларацию, ранее заполненную Налогово-таможенным органом.

Министерство отметило «растущую эволюцию», отметив, что охваченные налогоплательщики, которые в течение соответствующего периода подачи не подтверждают автоматическую декларацию IRS и не подают декларацию вручную, «в конце периода увидят, что предварительная автоматическая декларация станет окончательной и будет считаться заявлением, сделанным для всех юридических целей».

«Это означает, что эти налогоплательщики не обязаны выполнять какие-либо процедуры, ни подтверждать автоматическую декларацию, ни подавать декларацию в общих чертах» , - подчеркивает министр финансов Фернандо Медина.

Сезон подачи налоговых деклараций начался 1 апреля и продлится до 30 июня.

Есть некоторые изменения, но одним из основных является разбивка уровней IRS с семи до девяти.

Часто приходится слышать, что чем быстрее вы сдадите заявление, тем быстрее вам вернут деньги. Однако некоторые бухгалтеры советуют налогоплательщикам не торопиться в первые дни, потому что формы могут содержать ошибки.