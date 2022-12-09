Португалия: треть работающих заняты в сфере науки и технологий

В Португалии 1716,4 млн занятых в прошлом году работали в сфере науки и техники (33,5%).

Этот процент немного ниже среднего значения в Европейском союзе (34,8%) , где в 2021 году 117,2 миллиона человек работали в сфере науки и технологий, свидетельствуют данные, опубликованные Евростатом 9 декабря.

«Наибольшее количество человеческих ресурсов в области науки и техники было зарегистрировано в некоторых из самых густонаселенных регионов ЕС в 2021 году: Иль-де-Франс (4,7 млн) и Рона-Альпы (2,1 млн) во Франции; Сообщество Мадрида и Каталонии (оба с 2,3 млн) и Андалусии (2 млн) в Испании; и Ломбардия (2 млн) в Италии», - говорится в информационной записке.

В Португалии именно в Лиссабонской агломерации самый высокий процент профессионалов в этой сфере деятельности.

Анализируя данные в отдельности, по каждой из стран ЕС именно в Люксембурге, Швеции и Нидерландах больше специалистов, работающих в сфере науки и техники (56,2%, 45,5% и 45,3% соответственно).

С другой стороны, Румыния (23,1%), Сербия (23,6%) и Греция (24,6%) имеют самые низкие значения с точки зрения возможности трудоустройства в этом секторе.