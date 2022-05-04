Португалия: третье место по росту цен на промышленную продукцию

Среда, 04 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: третье место по росту цен на промышленную продукцию

По данным Евростата, в зоне евро цены производителей промышленной продукции выросли на 36,8% по сравнению с мартом 2021 года.

Цены производителей промышленной продукции выросли в марте в зоне евро и ЕС, при этом Португалия зарегистрировала третий по величине рост в цепочке (8,4%), согласно данным Евростата.

По данным статистической службы, в зоне евро цены производителей промышленных товаров выросли на 36,8% по сравнению с мартом 2021 года и на 5,3% по сравнению с февралем, а в ЕС показатель вырос на 36,5% в годовом исчислении и на 5,4% в годовом.

В годовом исчислении цены производителей промышленной продукции выросли во всех государствах-членах, особенно в Ирландии (106,1%), Румынии (67,6%) и Дании (62%).

По сравнению с февралем Португалия продемонстрировала третий по величине прирост (8,4%) после Ирландии (36,1%) и Греции (8,8%), при этом показатель снизился только в Словакии (-1,1%) и остался неизменным в Мальте.

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