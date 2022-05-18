Португалия: третье место в ЕС по количеству банкротств

Португалия зарегистрировала 3 место по величине падения среди государств-членов с сокращением числа банкротств на 18%.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, количество компаний, вынужденных начать производство по делу о несостоятельности в Европейском союзе (ЕС), сократилось на 0,8%.

Неплатежеспособность снизилась во всех сферах деятельности, за исключением размещения и общественного питания, где зафиксирован рост на 11% по сравнению с первым кварталом 2019 года в ЕС в целом.

Среди государств-членов Румыния была страной, в которой производство по делу о неплатежеспособности сократилось больше всего, с падением на 27,5%.

За ней следуют Латвия (снижение на 23,5%), Португалия (-18%) и Словакия (-10%).

С другой стороны, Эстония была европейской страной с самым высоким ростом числа банкротств, зафиксировав рост на 50,6%, за ней следуют Литва (+38,5%), Франция (+17,6%) и Бельгия (+12,8%).