Португалия третья среди стран ЕС по объему средств, выведенных в офшоры

В период с 2001 по 2016 год португальцы вывели около 50 миллиардов евро в офшорные зоны, что поставило Португалию на третье место среди всех стран ЕС по выводу денежных средств в налоговые убежища, как сообщается в исследовании Европейской комиссии.

Около четверти (23,9%) валового внутреннего продукта Португалии (ВВП) перенаправляется в офшоры, португальцев опережают только Кипр (38%) и Мальта (31%).

Эти три страны также теряют большую часть налоговых поступлений из-за трансфертов в офшоры, согласно оценке ЕС. Только Португалия потеряет 1,3 миллиарда евро в период между 2004 и 2016 годами, что составляет около 1% ВВП Португалии, пишет news.rambler.ru.

«Уменьшение налоговых поступлений означает снижение качества и объема общественных услуг или более высокие ставки НДС для рядового гражданина», — говорит Йохан Ланжерок (Johan Langerock), советник Oxfam по налоговой политике и неравенству.

Использование этих офшоров часто связано с попытками уклонения от уплаты налогов, но в случае с Португалией и другими странами, которые получают финансовую поддержку, это также может быть связано с экономической нестабильностью и желанием людей защитить свои доходы.