Португалия - третья страна ЕС, где продукты дорожают быстрее инфляции

Португалия является третьей страной в Европейском союзе, в которой инфляция продуктов питания выше, чем общий уровень инфляции.

Согласно сравнению, проведенному газетой Cinco Días, в период с мая по август эта разница составила 4,84 процентных пункта.

Только Германия (7,27 процентных пункта) и Швейцария (5 процентных пунктов) имеют большую разницу, чем Португалия, при сравнении изменения цен на продукты питания с индексом потребительских цен.

Средний показатель по Европейскому союзу составляет 5,24 процентных пункта, а средний показатель по Еврозоне - 2,58 процентных пункта.

В португальском супермаркете в конце прошлой недели корзина продуктов первой необходимости стоила 209,98 евро.

Это рост на 14,35% по сравнению с ценой, зафиксированной в феврале 2022 года, согласно опросу Deco Proteste.

Несмотря на это, цена этой корзины уже достигла максимального значения в 214,30 евро, зарегистрированного в конце октября.

Молочные и мясные продукты - это категории с наибольшим ростом за последние девять месяцев: на 21,01% и 20,08% соответственно.

Тем не менее, согласно той же публикации, рост ощущается во всех проанализированных категориях продуктов питания. За анализируемый период фрукты и овощи, бакалея, рыба и замороженные продукты подорожали на 13,88%, 13,59%, 11,47% и 11,18% соответственно.

В ближайшие годы падения цен на продукты питания не ожидается: «пока стоимость энергии высока и продолжает расти, цены на продукты и питание рискуют стать еще дороже», - говорят эксперты Всемирного банка.