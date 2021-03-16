Португалия - третья страна ЕС по числу предоставленного иностранцам гражданства

В 2019 году Португалия была третьей страной в Европейском союзе с самым высоким процентом людей, способных получить национальное гражданство, по отношению к общему количеству иностранных резидентов в каждой стране.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, Португалия по этому показателю значительно превышает средний показатель по Европейскому Союзу.

В Португалии около 4,4% иностранцев, проживающих в стране, смогли получить португальское гражданство в 2019 году, что превышает 2,0%, зарегистрированных в Европейском Союзе в целом. Уровень натурализации выше только в Швеции (7,0%) и Румынии (4,7%).

В нижней части таблицы находятся Литва, Дания и Эстония. Если в последней из этих трех стран только 0,4% иностранных резидентов смогли получить гражданство в 2019 году, то в Дании и Литве этот показатель еще ниже (у обеих по 0,3%).

Основными получателями гражданства стран ЕС в 2019 году стали марокканцы (9%),

далее следуют албанцы (6%) и британцы (4%).

С другой стороны, румыны (26 600 человек), поляки (12 600) и итальянцы (8700) стали тремя крупнейшими группами граждан в Европейском союзе, которые смогли получить гражданство другого государства-члена.

Данные, опубликованные Евростатом, также показывают, что в рассматриваемом году и в пределах Европейского Союза большинство новых гражданств было предоставлено Германией (19% от общего числа), Италией (18%) и Францией (16%).