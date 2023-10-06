Португалия - третья страна еврозоны с самым большим ростом цен на жилье

Жилищный кризис - это не просто реальность в Португалии. Согласно данным Евростата, опубликованным 3 октября, в период с 2010 по второй квартал 2023 года цены на жилье в странах-членах еврозоны выросли на 40% (около 2,7% в год), а арендная плата увеличилась на 19% (около 1,9% в год).

За тот же период цены на жилье в Португалии выросли на 93% (около 5,4% в год), а арендная плата выросла на 33% (2,3% в год).

Эти цифры ставят Португалию на седьмое место среди стран еврозоны с самым большим ростом цен на жилье с 2010 года и на десятое место в рейтинге стран еврозоны с самым большим ростом доходов.

Однако, в отличие от большинства стран еврозоны, которые сейчас начинают фиксировать коррекцию цен на жилье и снижение арендной платы, цены на жилье в Португалии продолжают расти, а арендная плата растет темпами, превышающими средний уровень по еврозоне.

Только в первой половине этого года цены на жилье по всей стране выросли на 4,81%. В едином валютном пространстве с более значительным ростом, чем у Португалии, только Хорватия и Латвия с ростом на 5,6% и 4,96% соответственно.

«Лиссабон по-прежнему остается недоступным для многих, поскольку это второй по величине город в Европе по ценам на квартиры», - говорит HousingAnywhere, крупнейшая в мире платформа по аренде жилья для экспатриантов, молодых специалистов и иностранных студентов.

«И в Порту, и в Лиссабоне наблюдается высокий рост цен на комнаты, причем ежеквартальный рост составляет 5,9% и 5,3%, поскольку студенты изо всех сил пытаются найти доступное жилье перед поступлением в университет», - говорится в заявлении HousingAnywhere.

По данным этой платформы по аренде, средняя арендная плата за комнату в Лиссабоне составляет 600 евро, что на 5,3% больше, чем в прошлом квартале, и на 33,3% выше, чем год назад.

В Порту средняя цена составляет 450 евро, что на 5,9% больше по сравнению со вторым кварталом и на 12,5% больше, чем год назад.