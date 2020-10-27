Португалия - третья страна, где быстро добираются до работы

Ближе всех к дому работают киприоты и греки. По опубликованным данным Евростата, собранным в 2019 году до начала пандемии, на Кипре было достаточно 19 минут, а в Греции - 20. Португалия делит третье место с итальянцами: и тем, и другим достаточно 21 минуты.

Среднее время по Евросоюзу составляет 25 минут. В самом конце списка находится Латвия (33), за ней следует Венгрия и Люксембург (оба по 29). В большинстве остальных стран добраться до работы означало потратить от 24 до 28 минут.

В Португалии преобладали респонденты, которым требовалось всего 15 минут, чтобы добраться до работы. Вторая по значимости группа населения тратила от 15 до 20. На третьем месте оказались те, кто терял только 9 минут. Лишь в конце списка появились самые длинные поездки, на которые требовалось от 30 до 59 минут.

В целом Евростат пришел к выводу, что в 2019 году более половины (61,3%) работающих людей в ЕС ехали от дома до работы менее 30 минут. Для сравнения: каждый четвертый (26,3%) тратил от 30 до 59 минут, в то время как менее чем у одного из десяти (8,1%) время в пути составляло 60 минут и более.