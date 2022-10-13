Португалия - третья страна в ЕС с самым старым населением

Евросоюз стареет. В 2021 году средний возраст составлял 44,1 года, что сопоставимо со средним показателем 43,9 года в предыдущем году.

Португалия - третья страна ЕС, в которых средний возраст населения выше. В 2021 году средний возраст населения Португалии составлял 45,8 года, что чуть ниже среднего возраста, зарегистрированного в Италии и Германии.

Напротив, Исландия является страной с самым низким средним возрастом (36,7 года), согласно данным Евростата , опубликованным в этот четверг.

За 11 лет средний возраст португальского населения увеличился на 4,6 года, постепенно увеличиваясь из года в год.

Анализируя национальную географию более подробно, центр является самым старым регионом со средним возрастом 47,4 года, особенно район Алентежу (47,9 года).

Далее следуют северный регион (46,1 года), Алгарве (45,2 года) и Лиссабонская агломерация (44,7 года), причем в последних двух средние показатели уже ниже, чем в Европейском Союзе.

На португальских архипелагах средний возраст жителей Мадейры составляет 43,6 года, а на Азорских островах - 40,6 года.

В противоположном направлении Исландия, Кипр и Ирландия занимают пьедестал стран с самым молодым населением, средний возраст которых составляет 36,7, 38 и 38,5 лет.

Вместе с Люксембургом они являются единственными странами ЕС, где средний возраст населения не превышает 40 лет.