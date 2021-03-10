Португалия: три человека в день кончают жизнь самоубийством

Одним из первых шагов стал запуск веб-сайта с несколькими видеороликами. В них в доступной форме показывается, «как люди могут помочь тем, кто думает о самоубийстве», - объясняет психиатр Пауло Барбоза.

Координатор кампании подчеркивает, что эта инициатива была направлена, прежде всего, на то, чтобы сделать информацию доступной для людей в целом, а также для врачей и журналистов. Отсюда будет создаваться рабочая база на следующий год в партнерстве с различными учреждениями со всей страны.

В Португалии три человека в день совершают самоубийство, и Пауло Барбоза объясняет, что существует четко определенный портрет суицидала. «Это происходит в основном среди пожилых людей из сельской местности, причем в районе Алентежу уровень самоубийств в два раза выше, чем в остальной части страны».

Такие проблемы, как незащищенность работы, низкий доход и отсутствие социальной поддержки могут стать причинами, которые заставляют людей думать о самоубийстве.

«Мы стремимся объединить местные службы охраны психического здоровья, ассоциации и образовательные учреждения, связанные со здоровьем, чтобы они могли работать с нами», - добавляет Барбоза.