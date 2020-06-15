Португалия: три финансовых вуза признаны одними из лучших в мире

Понедельник, 15 Июнь 2020 Португалия

Португалия: три финансовых вуза признаны одними из лучших в мире

Рейтинг опубликован изданием Financial Times.

Три португальских университета - Nova SBE, Católica-Lisbon и ISEG, выпускающих специалистов в сфере финансов, попали в престижный рейтинг Financial Times лучших финансовых вузов мира. Университет Nova SBE поднялся в списке на 14-е место, Católica-Lisbon занял 26-е место, а столичная школа экономики и менеджмента ISEG в этом году дебютировала в списке, заняв 31-е место.

Университет Nova SBE удостоился высокой оценки за счет того, что выпускники вуза активно делали карьеру, в том числе в международных компаниях.

«Мы обучаем профессионалов, которые готовы выйти на глобальный рынок труда, поэтому мы обучаем их адаптироваться ко всем задачам, с которыми они могут столкнуться», - рассказал Даниэль Траса, глава Nova SBE.

По данным издания, 97% выпускников вуза Católica-Lisbon получают работу через три месяца после окончания университета. Средняя зарплата выпустившихся студентов эквивалентна 48 600 американским долларам.

ISEG позиционируется изданием как лучшая бизнес-школа в Португалии с точки зрения компенсации затрат на обучение. Вуз, по мнению авторов рейтинга, позволяет «очень быстро восстанавливать академические инвестиции, а также быстро продвигаться по карьерной лестнице».

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