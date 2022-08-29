Португалия: три муниципалитета Алгарве отказываются повысить тарифы на воду

Муниципалитеты отказываются применять рекомендованное правительством повышение тарифа на воду, утверждая, что они уже приняли меры против гидрологической засухи.

24 августа правительство объявило, что в условиях засухи оно рекомендует повысить тарифы на воду для крупнейших потребителей (с 15 м3) в 43 муниципалитетах, находящихся в наиболее критической ситуации, в том числе в трех в Алгарве (Лагуш, Вила-ду-Бишпу и Алжезур, также известные как Терраш-ду-Инфанте).

Три муниципалитета подчеркивают, что «важно» все больше способствовать «рациональному использованию» воды, учитывая, что по всей стране наблюдается сценарий сильной или экстремальной засухи.

15 июля муниципалитеты Алгарве утвердили новые меры по борьбе с засухой в регионе, такие как закрытие в августе общественных муниципальных бассейнов и декоративных фонтанов.

В то же время 16 мэров Алгарве приняли решение о возможном закрытии общественных муниципальных бассейнов в течение сентября, за исключением бассейнов, открытых во внутренних районах региона.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), с октября прошлого года по август выпало практически половину нормы осадков. Продолжительная засуха на материке сказывается на посевах, привела к сокращению водопотребления и вынуждает снабжать села автоцистернами с водой.