Португалия: три отеля номинированы на звание лучших в Европе

Вторник, 06 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: три отеля номинированы на звание лучших в Европе

World Travel Awards номинировала три португальских гостиницы на звание лучшего городского отеля в Европе.

Голосование по выборам победителей открыто до 14 июля 2021 года.

Epic Sana Lisboa Hotel, Inspira Santa Marta Hotel и InterContinental Porto Palácio das Cardosas номинированы в категории лучшего городского отеля в Европе на 28-м конкурсе World Travel Awards.

Три португальских отеля конкурируют с коллегами из нескольких стран, таких как Германия, Греция, Швейцария, Россия, Франция, Турция и Нидерланды. Голосование по выборам победителей в различных сферах туризма открыто для общественности до 14 июля 2021 года на веб-сайте World Travel Awards.

Награда World Travel Awards, признанная «Оскаром туризма», многократно вручалась Португалии в нескольких секторах, от авиакомпаний до отелей. Напоминаем, что Португалия также участвует в гонках за «Лучшее направление для приключенческого туризма в Европе» и «Лучшее направление в Европе». Кроме того, города Порту, Лиссабон и архипелаги Мадейра и Азорские острова также номинированы как лучшие направления в различных категориях.

Победители будут объявлены на гала-концерте, который состоится 15 сентября в России.

На фото: интерьер InterContinental Porto Palácio das Cardosas

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