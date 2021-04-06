Португалия: три отеля номинированы на звание лучших в Европе

Голосование по выборам победителей открыто до 14 июля 2021 года.

Epic Sana Lisboa Hotel, Inspira Santa Marta Hotel и InterContinental Porto Palácio das Cardosas номинированы в категории лучшего городского отеля в Европе на 28-м конкурсе World Travel Awards.

Три португальских отеля конкурируют с коллегами из нескольких стран, таких как Германия, Греция, Швейцария, Россия, Франция, Турция и Нидерланды. Голосование по выборам победителей в различных сферах туризма открыто для общественности до 14 июля 2021 года на веб-сайте World Travel Awards.

Награда World Travel Awards, признанная «Оскаром туризма», многократно вручалась Португалии в нескольких секторах, от авиакомпаний до отелей. Напоминаем, что Португалия также участвует в гонках за «Лучшее направление для приключенческого туризма в Европе» и «Лучшее направление в Европе». Кроме того, города Порту, Лиссабон и архипелаги Мадейра и Азорские острова также номинированы как лучшие направления в различных категориях.

Победители будут объявлены на гала-концерте, который состоится 15 сентября в России.

На фото: интерьер InterContinental Porto Palácio das Cardosas