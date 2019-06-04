Португалия: три португальских вуза включены в список лучших в мире

Британское издание Financial Times включила три португальских бизнес-школы в список лучших в мире. Выдающимися журнал посчитал школы Nova School Business and Economics (Nova SBE), школу Católica-Lisbon и Porto Business School.

Правда, согласно рейтингу португальские вузы далеко не в первой десятке. Nova SBE занимает 57-ое место, то же что и в прошлом году. Católica опустилась на 13 позиций и находится на 63-м месте. Porto Business School поднялась на 7 позиций и занимает 76-ое место. В рейтинге лидируют американские, британские, китайские и французские вузы.

Ранжирование бизнес-школ зависит от многих факторов, таких как карьерный рост выпускников, новаторство вуза или рост доходов выпускников по сравнению с уровнем до обучения.