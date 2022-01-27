Португалия: TripAdvisor включил Лиссабон в топ-25 лучших городов

На этой неделе Лиссабон находится на подъеме: глобальный туристический сайт Big 7 Travel оценил город как один из самых «инстаграмируемых» в мире, а в списке 100 произведений уличного искусства по версии Street Art Cities три фрески вошли в число лучших 2021 года.

Кроме того, португальская столица считалась четвертым среди самых здоровых городов в мире для жизни в 2022 году; а по версии Money.co.uk занимает счастливое 13 место среди ресторанов в 2022 году.

Это потрясающе, но за одну неделю Лиссабону удалось заслужить еще одну международную номинацию, пятую - как один из лучших городов-направлений в мире.

Платформа TripAdvisor в очередной раз признала Лиссабон одним из лучших направлений в категории городов для изучения, и это большая честь.

Посмотрим правде в глаза: мы живем в живописном городе, и кто бы ни посещал его, редко кто уезжает отсюда равнодушным.

Лиссабон занял 19 место в таблице с 25 городами, где в 2022 году пользователи платформы TripAdvisor хотят провести несколько дней: обычно мини-каникулы или длинные выходные.

Лиссабон опередил Афины, Амстердам, Неаполь и даже Лас-Вегас.

Первые места заняли Дубай,Лондон и Рим. В топ-10 также вошли Стамбул, Париж, Барселона, Марракеш, Мадрид, Каир и Нью-Дели.

Напоминаем, что на этой неделе TripAdvisor назвал Лиссабон одним из гастрономических направлений на 2022 год.