Португалия: трое из пяти жителей пользуются онлайн-банкингом

Около 63% португальцев без проблем пользуются онлайн-банкинга против 73% европейцев. Это один из выводов исследования Евробарометра о том, как европейцы взаимодействуют с миром финансовых услуг, опубликованного Европейской комиссией 13 октября.

Исследование в основном сосредоточено на таких областях, как рост цифровизации и развитие устойчивых финансов, и показало, что во всем мире 86% европейцев говорят, что им удобно управлять своими личными финансами. 80% португальцев также согласились с этим утверждением.

Выводы показывают, что часть европейцев пользуется преимуществами Единого европейского рынка, поскольку 12% имеют банковский счет в другом государстве-члене, а 15% имеют инвестиционный продукт.

В свою очередь, 16% португальцев имеют инвестиционный продукт в другом государстве-члене, а 12% имеют банковский счет.

Принимая решение о финансовом продукте, как европейские, так и португальские граждане предпочитают обращаться за советом к банку или другим финансовым консультантам (45% против 43% соответственно).

41% португальцев больше предпочитают прямые сравнения продуктов через специализированные публикации или сравнительные сайты, как и 36% европейцев.

Третий любимый источник информации о преимуществах финансовых продуктов - рекомендации друзей, родственников или знакомых, этот вариант предпочитают 35% европейцев и 32% португальцев.