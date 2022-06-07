Португалия: тропа святого Якова стала морской

Вторник, 07 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: тропа святого Якова стала морской

Новый маршрут Caminho Marítimo de Santiago делает остановки в Пенише и Риа-де-Авейру.

«Этот круиз призван воссоздать на португальском побережье путешествие корабля Barca de Pedra, которая в 40-й год христианской эры должна была перевезти тело святого Иакова из Яффы в кампус Стелла, в Галисии», - сообщает Turismo Centro de Portugal.

Первый круиз Caminho Marítimo de Santiago, стартовал в конце мая в Вила-Реал-де-Санту-Антониу и завершится 13 июня в Сантьяго-де-Компостела.

В течение 17 дней участники мероприятия делают остановки в девяти португальских и трех галисийских портах.

Участники похода полюбуются знаменитой каравеллой Вера-Круж, впереди их ждут морские станции Пенише и Риа-де-Авейру и, конечно же, духовные открытия на тропе паломников святого Якова.

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