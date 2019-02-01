Португалия: трудовые договоры - с нарушениями

Целью инспекционных действий называлось упорядочение «ситуации с ненадлежащим использованием договоров о предоставлении услуг по recibos verdes и срочных трудовых договоров (contratos a termo), а также с выплатой взносов в систему социального страхования».

Проверки, в которых были задействованы более 300 инспекторов, охватили 1.454 компании по всей стране, большинство из них (76%) - это микропредприятия (менее 10 работников); 16% - это малые предприятия (10-49 человек), 6% - средние предприятия (50-249 человек) и 2% - крупные компании (250 или более работников). По видам деятельности особый акцент был сделан на предприятия, предоставляющие услуги, обрабатывающей промышленности, гостиничного и смежных секторов, гражданского строительства и пр. Отбор производился «на основе показателей риска, связанных с использованием срочных контрактов и независимых работников».

В целом были совершены около 2 тысяч визитов на предприятия, на которых работали порядка 19 тысяч человек, из них 7.900 человек были временными и независимыми работниками.

В результате были выявлены различные нарушения в отношении более 1.600 работников по contratos a termo и recibos verdes, а также отсутствующие взносы в SS на сумму 104.844 евро.

Среди основных выявленных нарушений - т.н. фальшивые recibos verdes, когда независимый работник фактически трудится на условиях контракта, но такового не имеют; недопустимость срочного контракта в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса, с отсутствием связи между приводимым мотивом и оговоренным сроком, с отсутствием прямого упоминания о фактах, являющихся обоснованием заключения срочного контракта, непредоставление уведомления о заключении и прекращении срочного контракта в ACT. Также было выявлено 1.276 нарушений, связанных с другими вопросами охраны труда.

В большинстве случаев (92% в отношении contrato a termo и 68% в отношении recibos verdes) ситуация уже урегулирована.

Большинство компаний, которые подверглись проверкам, находятся в регионе Лиссабон и Вале-до-Тежу (41%), далее следуют Север (27%), Центр (20%) и Алентежу и Алгарве (по 6%).