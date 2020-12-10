Португалия: туннель света в Фуншале привлекает тысячи людей

Четверг, 10 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: туннель света в Фуншале привлекает тысячи людей

Световой туннель установлен на набережной Фуншала и запрограммирован для создания шоу с визуальными эффектами.

Яркий объект стал главной достопримечательностью рождественской иллюминации столицы Мадейры в этом году.

Световой туннель занимает практически всю длину пирса, оригинальная инсталляция была создана компанией TC Luz & Eventos. Региональный секретариат по туризму и культуре выделил 3 миллиона евро на освещение Рождества, Нового года и карнавала на Мадейре в период с 2020 по 2022 год.

«Структура туннеля очень сложная, со множеством каналов связи, которые объединяют сотни тысяч светодиодов», - пояснил представитель TC Luz & Eventos.

«Можно создать тысячу и одну конфигурацию», - добавил он, подчеркнув, что это, вероятно, «один из крупнейших цифровых туннелей в мире», а также самая крупная структура подобного рода, созданная компанией до сих пор.

Новинка уже привлекла на пирс Фуншала тысячи людей. У входа иногда образуются длинные очереди, так как циркуляция контролируется и ограничивается из-за пандемии.

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