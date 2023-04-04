Португалия: турбизнес инвестирует три миллиона в коммуникации

Вторник, 04 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: турбизнес инвестирует три миллиона в коммуникации

Финансирование предназначено для увеличения производства контента для продвижения туризма и его доступности в Интернете.

У Turismo de Portugal будет около трех миллионов евро для внедрения системы производства и управления контентом для коммуникации Destination Portugal.

Сумма будет расходоваться в течение трех лет.

2 847 900,00 евро (+НДС) - это сумма, которую правительство разрешило Turismo de Portugal инвестировать в приобретение услуг по разработке и внедрению интегрированной производственной системы и управления контентом для коммуникации Destination Portugal 2022/2025.

Финансирование предназначено для увеличения производства контента и его размещения в Интернете на различных рекламных порталах с упором на Visitportugal, официальный портал для продвижения португальского направления, доступный на десяти языках.

На этом портале представлено несколько тематических предложений для посещения страны.

Общая сумма в размере 2 847 900 евро будет применяться в течение нескольких лет, а именно путем следующего разделения: 325 203,25 евро (2023 г.), 949 300,00 евро (2024 г.), 949 300 евро (2025 г.) и 624 096,75 евро (2026 г.).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)