Португалия: турбизнес инвестирует три миллиона в коммуникации

У Turismo de Portugal будет около трех миллионов евро для внедрения системы производства и управления контентом для коммуникации Destination Portugal.

Сумма будет расходоваться в течение трех лет.

2 847 900,00 евро (+НДС) - это сумма, которую правительство разрешило Turismo de Portugal инвестировать в приобретение услуг по разработке и внедрению интегрированной производственной системы и управления контентом для коммуникации Destination Portugal 2022/2025.

Финансирование предназначено для увеличения производства контента и его размещения в Интернете на различных рекламных порталах с упором на Visitportugal, официальный портал для продвижения португальского направления, доступный на десяти языках.

На этом портале представлено несколько тематических предложений для посещения страны.

Общая сумма в размере 2 847 900 евро будет применяться в течение нескольких лет, а именно путем следующего разделения: 325 203,25 евро (2023 г.), 949 300,00 евро (2024 г.), 949 300 евро (2025 г.) и 624 096,75 евро (2026 г.).