В феврале стартует проект Formação +Próxima от Turismo de Portugal.

Инициатива поддерживается 50 муниципалитетами по всей стране и направлена ​​на обучение 75 000 специалистов в этом секторе к 2025 году бесплатно и с учетом местных потребностей каждого региона.

Предназначенный для предпринимателей и менеджеров среднего и оперативного персонала, тренинг «намерен внести свой вклад в более глубокое знание муниципалитетов и их агентов посредством процессов повышения квалификации», говорится в заявлении.

Инициатива Turismo de Portugal разработана Школами туризма Португалии в партнерстве с местными властями в качестве агентов.

Акция воплощает в себе одну из стратегий привлечения и оценки талантов, которую Луис Араужо защищал перед Turismo de Portugal до 2026 года в интервью People для январского/февральского выпуска журнала.

Менеджер считает, что самая большая проблема в секторе заключается не только в цифровых технологиях или устойчивости, но и в людях.

Президенту Turismo de Portugal необходимо серьезно поработать над сохранением сотрудников и сделать сектор более привлекательным.