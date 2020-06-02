Португалия: Turismo de Portugal запускает программу помощи турбизнесу

Turismo de Portugal объявило о старте новой программы поддержки туристического бизнеса, которая будет действовать до 2025 года. В рамках программы государственные и частные компании, работающие в туристической сфере, могут получить техническую и финансовую поддержку. Всего Turismo de Portugal планирует инвестировать в местные компании 2,5 млн евро. Соответствующий указ был опубликован в государственной газете Diário da República. Сообщается, что главная цель программы – привлечение иностранных туристов.

«Для Turismo de Portugal важно стимулировать спрос на рынке туризма и поддерживать конкуретноспособные компании», - говорится в заявлении государственнго секретаря по туризму Риты Маркеш.

Заявку на финансовую поддержку компании могут отправить на официальном сайте Turismo de Portugal. Решение по заявкам будет принято в течение 30 рабочих дней.