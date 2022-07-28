Португалия: Turismo do Algarve сократит потребление воды

«Мы собираем информацию от бизнес-ассоциаций, связанных с туризмом, чтобы представить ряд предложений по конкретным мерам по сокращению потребления воды», - сказал президент Turismo do Algarve Жуан Фернандеш.

По словам главы туристического региона Алгарве (RTA), «эти меры касаются не потребления человеком, а скорее непитьевого использования воды, такого как орошение полей для гольфа и зеленых насаждений, а также возможность деактивации декоративных фонтанов».

«Мы должны придерживаться нашей сферы деятельности, и то, что мы разрабатываем вместе с Португальским агентством по окружающей среде (APA), - это определение чрезвычайных мер в туристическом развитии с целью экономии воды в местах большого потребления», - подчеркнул он.

Среди мер, рекомендованных RTA, - «повышение осведомленности туристов об эффективном использовании и поведении при управлении водными ресурсами, например, отказ от ежедневной смены постельного белья и полотенец».

«Это поведение, которое должны перенять не только туристы, но и сами жители», - подчеркнул он, напомнив, что RTA проводит кампанию с 12 советами по такому поведению.

Жоао Фернандеш напомнил, что Алгарве внедряет и активизирует применение части из 52 мер, определенных для различных секторов деятельности, «экстренных мер в условиях продолжительной засухи и низкого уровня запасов воды в водохранилищах».