Португалия: туристическая активность может упасть до 63 процентов
По оценкам Европейской комиссии, туристическая активность в Португалии в этом году может упасть в годовом исчислении.
Утверждение основывается на том, что до сентября количество ночевок туристов сократилось на 56% по сравнению с 2019 годом.
Туристический сектор традиционно считается одним из самых «важных для европейской экономики», при этом он является одним из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса и принятых ограничительных мер.
Аналитики Еврокомиссии указывает на падение туристической активности в Португалии в 2020 году по сравнению с 2019 годом на уровне от 63% до 52%.
Согласно данным исследования, Португалия является девятой страной ЕС с самым большим падением туристической активности из-за Covid-19 после Греции, Мальты, Словении, Ирландии, Кипра, Испании, Хорватии и Люксембурга.