Португалия: туристическая активность может упасть до 63 процентов

Утверждение основывается на том, что до сентября количество ночевок туристов сократилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

Туристический сектор традиционно считается одним из самых «важных для европейской экономики», при этом он является одним из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса и принятых ограничительных мер.

Аналитики Еврокомиссии указывает на падение туристической активности в Португалии в 2020 году по сравнению с 2019 годом на уровне от 63% до 52%.

Согласно данным исследования, Португалия является девятой страной ЕС с самым большим падением туристической активности из-за Covid-19 после Греции, Мальты, Словении, Ирландии, Кипра, Испании, Хорватии и Люксембурга.