Португалия: туристические работники не получат вакцину без очереди
Вакцинация будет происходить только в соответствии с возрастными группами.
Не будет приоритетных групп, и никто из работников туристического сектора не будет иметь первенства. Вакцинация проводится по возрастным группам и будет продолжаться.
Алгарве не исключение. Единственное отличие состоит в том, что в этом регионе, который отстает по уровню вакцинации из-за более молодого населения, теперь будет усилен процесс, чтобы приблизить его к тому, что наблюдается в остальных региональных управлениях здравоохранения страны.
Вакцинация профессионалов туризма (и не только в Алгарве, но и по всей стране), например, работающих в отелях и ресторанах, защищена несколькими организациями и ассоциациями в Португалии.
Идея оперативной группы состоит в том, чтобы как можно скорее продвинуться в вакцинации населения в целом.
Ожидается, что в конце мая - начале июня начнется самостоятельное составление расписания для возрастной группы от 40 до 50 лет.
Еще через неделю наступит время вакцинирования людей старше 30.