Португалия: туристические работники не получат вакцину без очереди

Не будет приоритетных групп, и никто из работников туристического сектора не будет иметь первенства. Вакцинация проводится по возрастным группам и будет продолжаться.

Алгарве не исключение. Единственное отличие состоит в том, что в этом регионе, который отстает по уровню вакцинации из-за более молодого населения, теперь будет усилен процесс, чтобы приблизить его к тому, что наблюдается в остальных региональных управлениях здравоохранения страны.

Вакцинация профессионалов туризма (и не только в Алгарве, но и по всей стране), например, работающих в отелях и ресторанах, защищена несколькими организациями и ассоциациями в Португалии.

Идея оперативной группы состоит в том, чтобы как можно скорее продвинуться в вакцинации населения в целом.

Ожидается, что в конце мая - начале июня начнется самостоятельное составление расписания для возрастной группы от 40 до 50 лет.

Еще через неделю наступит время вакцинирования людей старше 30.