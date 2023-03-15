Португалия: туристический бум на Азорских островах

В 2021 году на архипелаге было зарегистрировано 616 ночевок в туристических местах на 100 жителей, тогда как на национальном уровне это число составляло 360.

Остров Флорес отличился самым высоким показателем: 1228 ночевок на 100 жителей, но Фаял (881), Сан-Мигель (680) и Пику (643) также были выше среднего по региону.

Эти данные являются частью «Портрета Азорских островов» Pordata, статистической базы данных Фонда Франсиско Мануэля душ Сантуша.

Портрет 2023 года был выпущен в связи с выпуском книги Жоэля Нето «Женифер, или принцесса Франции - (на самом деле) неизвестные острова».

В 2021 году на архипелаге было 367 туристических объектов (5,9% от числа в Португалии), которые приняли 501 158 гостей (3,5% от числа зарегистрированных в стране) и принесли около 77,7 млн ​​евро дохода.

Согласно портрету Пордаты, в том году валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения на Азорских островах (18 690 евро) был ниже национального (20 698 евро).