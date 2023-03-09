Португалия: туристический год будет успешным

Организация Лиссабонской туристической биржи дает очень положительную оценку выставке 2023 года: ее посетило более 63 000 человек, что на 38% больше предыдущей.

Лиссабонская туристическая биржа (BTL), которая проходила в столице с 1 по 5 марта, привлекла посетителей по 75 международным направлениям.

В заявлении организация BTL сказано, что рост наблюдался как среди профессионалов (26%), так и среди публики (59,5%).

В общей сложности 1400 экспонентов заняли стенды BTL, что является самым большим числом за всю историю, по данным организации.

Менеджер BTL Далия Пальма подчеркивает, что это издание «является синонимом года большого оптимизма для национального туризма».

«Во время мероприятия у нас была возможность услышать мнение многих наших экспонентов, которые выразили большое удовлетворение результатом своего участия в BTL. Такой интерес невозможен без пикового роста самой туристической отрасли Португалии», - отмечает она.