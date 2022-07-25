Португалия: туристический налог принес 19 млн евро

Понедельник, 25 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: туристический налог принес 19 млн евро

Лиссабон больше всего выиграл от сбора этого налога, получив 12,4 миллиона евро в период с января по июнь 2022 года.

Согласно опросу, проведенному Diário de Notícias/Dinheiro Vivo, за первые шесть месяцев этого года муниципалитеты собрали более 19 миллионов евро в виде туристических сборов.

Это восстановление доходов порядка 650% по сравнению с тем же периодом 2021 года, что, однако, примерно на 13% ниже значения, зафиксированного за тот же период 2019 года.

Напоминаем, что во время пандемии несколько муниципалитетов приостановили взимание этого налога и только сейчас возобновили его сбор.

Сумма колеблется в пределах одного-двух евро за размещение туристов в отели.

Лиссабон стал португальским муниципалитетом, который больше всего выиграл от сбора этого налога, собрав 12,4 млн евро в период с января по июнь этого года.

Далее следует Порту, где до июня было собрано 4,6 млн евро.

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