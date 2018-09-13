Португалия: туристический налог в Гайе

Четверг, 13 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: туристический налог в Гайе

Туристический налог уже действует, в частности, в Лиссабоне, Синтре и Кашкайше.

На днях решение о введении в городе аналогичного налога принял муниципалитет северного Вила-Нова-де-Гайя.

Идея, по мнению местных властей, заключается в сокращении «экологического следа», наиболее заметного летом.

Размер налога, названного “Taxa de Cidade de Vila Nova de Gaia”, составит 2 евро в высокий сезон и 1 евро - в низкий сезон.

Согласно муниципалитету, «это символическая сумма для туристов, но которая будет способствовать инвестициям местных властей, например, в деятельность, связанную с туризмом или поддержкой, предоставляемой туристам, в частности, в плане их безопасности, а также в поддержание и восстановление городского пространства».

«Мы должны улучшать наше предложение, но также обеспечить, должным образом, сохранение того, что мы имеем - от культурного оборудования до самых популярных улиц. Нам нужно обеспечить новые источники финансирования для этого, и туристический налог будет представлять важный вклад», - заявил мэр Вила-Нова-де-Гайя Эдуарду Витор Родригеш.

Дата вступления в силу данного налога пока не определена.

Также вопрос должен еще пройти обсуждение в муниципальной ассамблее.

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