Португалия: туристический налог в Коимбре стартует 5 апреля

Муниципальный туристический налог Коимбры в размере одного евро за ночь - максимум на три ночи - вступит в силу 5 апреля, объявил муниципалитет во главе с Хосе Мануэлем Силвой.

Это решение позволит муниципалитету «нести расходы, связанные с увеличением присутствия туристов в городе, в соответствии с экономическими и финансовыми соображениями муниципальных служб».

Плата составляет один евро с человека за ночь и взимается на всех туристических курортах и ​​в местных гостиницах, расположенных в географической зоне муниципалитета, максимум до трех ночей подряд, на человека и за весь период проживания.

«Плата взимается с гостей в возрасте 16 лет и старше и применяется только в период с марта по октябрь », - добавил он.

Налог не распространяется на гостей, пребывание которых мотивировано «медицинским лечением, распространяющимся на сопровождающего, при условии предъявления документа, подтверждающего назначение/оказание медицинских услуг, или эквивалентного документа».

«То же исключение применяется к гостям с инвалидностью, равной или превышающей 60%, при условии, что они представляют документ, подтверждающий это условие, которое может быть распространено на сопровождающего, и гостям, которые размещены по указанию социального обеспечения, в результате серьезных социальных ситуаций или после переселения, вызванного объявленными катастрофами и плохой погодой», - сказали в муниципалитете.

Исключение также распространяется на национальных и иностранных студентов, которые поступают в высшие учебные заведения в Коимбре, а также на научных сотрудников, которые используют туристические курорты и местные средства размещения в начале каждого учебного года, но не более 60 дней подряд.