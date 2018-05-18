Португалия: туристический налог в Синтре

Согласно им, муниципалитет будет взимать туристический налог начиная уже со следующего года.

Т.н. taxaturísticadedormida в размере 2 евро за ночь будет взиматься с постояльцев туристических объектов и жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (alojamento local), до, максимум, трех ночей.

Доходы от туристического налога будут направляться на «проекты, исследования, оборудование или инфраструктуру, которые оказывают прямое или косвенное влияние на продвижение и качество туризма в муниципалитете в перспективе устойчивого и долгосрочного роста».

В частности, доходы будут направляться на восстановление исторического центра Синтры. Как заявил Базилиу Орта, общий объем инвестиций, запланированных на восстановление исторического центра Синтра, составляет около 50 млн евро.