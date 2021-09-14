Португалия: туристический сектор продолжает восстанавливаться

Вторник, 14 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: туристический сектор продолжает восстанавливаться

По сравнению с июлем 2019 года количество ночевок жителей выросло на 6,4%.

Сектор туризма продолжал восстанавливаться в июле, но все еще находится ниже уровня, предшествовавшего пандемии, показывают данные Национального института статистики (INE).

По сравнению с июлем 2019 года наблюдался рост количества ночевок жителей на 6,4%, что контрастирует со снижением на 67,6% по ночевкам от нерезидентов.

Доходы от размещения туристов увеличились по сравнению с прошлым годом, достигнув в общей сложности 296,9 млн евро. Однако по сравнению с июлем 2019 года общие доходы снизились на 44,5%.

В июле статистическое управление по-прежнему отмечает значительный рост количества ночевок на Мадейре (+60,2%), Азорских островах (+ 26,3%), Алгарве (+ 19,3%) и Алентежу (+ 13,1%).

В совокупном результате за год, то есть с января по июль, наблюдался рост во всех регионах, с особым упором на Мадейру (+ 136%), Азорские острова (+ 99,9%) и Алгарве (+54,6%). С другой стороны, количество ночевок нерезидентов снизилось во всех регионах, за исключением Азорских островов, где был зафиксирован рост на 31,8%.

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