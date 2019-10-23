Португалия – туристическое направление, доступное для всех

Награда, впервые врученная в этом году UNWTO совместно с Фондом ONCE, свидетельствует о признании заслуг Португалии в развитии туризма доступного для всех. В Европе около 90 миллионов потенциальных туристов с ограниченной мобильностью, поэтому награда является важным событием для Португалии, пишет votpusk.ru.

Правительство планомерно работает над превращением Португалии в страну, доступную для всех. Еще в 2016 году была запущена программа «Все для всех», целью которой стало расширение возможностей туристического сектора, распространение информации об отелях, транспорте, пляжах с удобствами для людей с ограниченной мобильностью, помощь в создании специальных маршрутов от севера до юга Португалии.

В рамках этой программы был запущен механизм финансовой поддержки проектов по обеспечению доступности в туризме, получивший название Valorizar. На сегодняшний день 116 проектов получили финансовую помощь в размере 14 млн. евро. Инвестиции были направлены на обеспечение доступности таких памятников, как Монастырь ордена Христа (Томар), Замок святого Георгия (Лиссабон), Дворец-Мафра (Мафра) и погреба Калем (Вила-Нова-ди-Гайя).

Были запущены портал www.tur4all.pt и приложение Tur4All, предоставляющие информацию об отелях, ресторанах и культурных достопримечательностях для людей с ограниченной мобильностью.

В учебную программу школ туризма и гостеприимства, находящихся под управлением Института туризма Португалии и насчитывающих 12 филиалов по всей стране, включен курс, посвященный доступному туризму, который изучают уже 1059 учащихся.

Наряду с программой «Доступный пляж», была запущена программа «Фестивали + доступность», цель которой – выделить события, которые предоставляют условия для людей с особыми потребностями, таких как беременные женщины, пожилые люди, люди с ограниченной мобильностью и незрячие.

Государственный секретарь по туризму Португалии Ана Мендеш Годину отметила: «Мы горды этой наградой, она станет отличным стимулом для Португалии стать самым привлекательным направлением в мире. Доступный туризм – это социальный вопрос и важный аспект мирового туризма. Нам предстоит сделать еще многое, но мы надеемся и впредь оставаться мировым лидером в этой области».

Ана София Антониш, госсекретарь Португалии по вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями, рассказала: «Это признание серьезной и кропотливой работы, проделанной Португалией в целях обеспечения большей и лучшей доступности для всех. Недавно созданная программа «Большая доступность» поддержит проекты по созданию условий для доступного туризма в 50 муниципалитетах на общую сумму 15 млн евро. Кроме того, исследование условий доступности общественных зданий и памятников в стране позволит государству подготовить долгосрочные планы. Мы встали на путь создания благоприятных условий для туристов с учетом их возрастных или физических ограничений, включая способность самостоятельно двигаться. Выбранный путь ведет только вперед, потому что мы преданны тем, для кого работаем».