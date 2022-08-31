Португалия: туристов больше, чем до пандемии

Среда, 31 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: туристов больше, чем до пандемии

Внутренний туризм привел к тому, что в июле число отдыхающих превысило число до пандемии. Иностранных гостей было так же много, как в 2019 году.

В июле 2022 года было больше туристов и ночевок, чем в том же месяце 2019 года.

Согласно данным, опубликованным 31 августа Национальным статистическим институтом (INE), туристическая активность в Португалии за последний месяц снова превысила допандемические показатели.

Всего в июле было 3 029 146 гостей, что на 6,3% больше, чем в июле 2019 года. Было зафиксировано 8 628 350 ночевок, что на 4,8% больше, чем за тот же период 2019 года.

Количество ночевок в отелях, а также в местах сельского и жилого туризма также увеличилось по сравнению с 2019 годом на 4,6% и 35,7% соответственно. Местное размещение подешевело на 0,8%.

Наибольший вклад в превышение числа гостей по сравнению с 2019 годом внесли португальские туристы: внутренний рынок вырос на 15,8%. Ночевки иностранных туристов выросли на 2,1%.

Наибольшее увеличение количества ночевок произошло в регионах Мадейры (+21%), Севера (+14,9%) и Центра (+10,6%).

На международных рынках количество туристов из Великобритании и Испании увеличилось на 1% и 2,3% соответственно по сравнению с июлем 2019 года. Эти две страны обеспечили больше всего гостей в Португалии.

Третий по величине рынок, Германия, упал на 4,7% по сравнению с данными июля 2019 года.

С другой стороны, рост на 35,9% сделал Соединенные Штаты третьим рынком с наибольшим количеством туристов в Португалии за последний месяц.

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