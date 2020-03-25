Португалия: туристов с заблокированного из-за вируса лайнера вывезут спецрейсами

Более 1000 пассажиров круизного лайнера MSC Fantasia будут депортированы на родину спецрейсами в этот вторник.



Среди пассажиров 189 граждан Германии, 453 бразильца и 309 англичан. Все они покинут корабль и прибудут в аэропорт Лиссабона с сопровождением.



Остаться в стране разрешили лишь 20 португальцам и 7 резидентам страны после того как они прошли тест. У одного из них обнаружен коронавирус, сейчас пассажир находится под наблюдением врачей. Остальные жители страны направлены домой, где они будут находится в самоизоляции.



Напомним, лайнер прибыл в порт Лиссабона в минувшее воскресенье и был заблокирован из-за коронавируса.