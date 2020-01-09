Португалия: туристов всё больше и больше

Согласно сведениям, собранным Национальным институтом статистики Португалии (INE), за 2019 год:

поток туристов вырос на 7,5% и достиг 22,8 млн.;

больше всего приехало гостей из Испании — 25,4%;

на 22,5 миллиона приходится 67,7 млн. ночевок в отелях, поузадах и апартаментах, то есть на 3,1% больше, чем в предыдущем году;

доля сельского туризма увеличилась на 3,4% по количеству туристов, и на 2,6% — по числу бронирования ночей.

Интересно, что жители Португалии стали чаще путешествовать — в 2018 году съездили в туры на 4,2% больше, чем годом раньше, пишет ТАСС.