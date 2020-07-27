Португалия: туристы будут оформлять Паспорта здоровья

Понедельник, 27 Июль 2020 Португалия

Португалия: туристы будут оформлять Паспорта здоровья

Паспорт позволит пройти тестирование на Covid-19 и откроет доступ к больницам.

Паспорт здоровья потребуется всем приезжим и будет доступен любому туристу. С его помощью отдыхающие смогут пройти тестирование на коронавирусную инфекцию и получат доступ к частным медицинским клиникам.

Документ играет важную роль в восстановлении туристической отрасли Португалии. Здоровье приезжих – неотъемлемая часть стратегии «Turismo 2027», годовой оборот которой может превысить 100 млн евро.

«Клиническая практика Португалии стала международным стандартом среди аналогичных туристических стран. Текущая мировая ситуация с коронавирусом позволит изменить восприятие населения к вопросам здравоохранения. Решения, которые мы дали в разгар пандемии, принесли нам мировую известность и стали гарантом безопасности для приезжих», - рассказал исполнительный директор Health Cluster Portugal.

Туристы могут запросить документ через сайт www.portugalhealthpassport.com. Паспорт предоставляет возможность сделать тест на Covid-19, сохраняет фиксированные цены на медицинское обслуживание в сети больниц и клиник CUF, Hospital da Luz, HPA Saude и Lusiadas.

Даная инициатива усилит туристические предложения, соответствующие строгим правилам гигиены и санитарного контроля, предоставит медицинские услуги высокого качества. Все это вернет доверие туристов и ускорит восстановление сектора.

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