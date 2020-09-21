Португалия: туристы упали со скалы в Вила-ду-Бишпу

В пятницу 18 сентября два туриста случайно упали с обрыва на пляже Кордоама.

Незадачливых путешественников спасла наземная группа добровольных пожарных Вила-ду-Бишпу, сообщает Национальное морское управление.

На месте происшествия обнаружилось, что эти два человека были в сознании, без переломов, и что им нужна была помощь, чтобы покинуть место происшествия.

Ранее в тот же день в Вила-ду-Бишпу, на Прайя-даш-Фурнаш пропал молодой человек иностранного гражданства, который попал в затруднительное положение на море. Его поиски были прерваны на закате и возобновились с рассветом.