Португалия: туристы упали со скалы в Вила-ду-Бишпу

Понедельник, 21 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: туристы упали со скалы в Вила-ду-Бишпу

Упавшие не пострадали, но нуждались в помощи, чтобы выбраться наверх.

В пятницу 18 сентября два туриста случайно упали с обрыва на пляже Кордоама.

Незадачливых путешественников спасла наземная группа добровольных пожарных Вила-ду-Бишпу, сообщает Национальное морское управление.

На месте происшествия обнаружилось, что эти два человека были в сознании, без переломов, и что им нужна была помощь, чтобы покинуть место происшествия.

Ранее в тот же день в Вила-ду-Бишпу, на Прайя-даш-Фурнаш пропал молодой человек иностранного гражданства, который попал в затруднительное положение на море. Его поиски были прерваны на закате и возобновились с рассветом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)