Португалия: туристы заплатят за посещение Фару новый налог

Власти муниципалитета Фару в этом сезоне введут туристический налог за посещение округа. Скорее всего, сбор включат в стоимость турпутевок. Речь идет о сумме в 1,5 евро за ночь. Налог планируют взимать в период с марта по октябрь. Таким образом власти округа собираются получить порядка полумиллиона евро. Законопроект об этом был единогласно утвержден местными властями. Однако, на что пойдут средства до сих пор не решили. Об этом сообщает агентство Lusa.

Глава муниципалитета Энрике Гомеш сообщил журналистам, что налог будут взимать уже в этом году, после того как «все юридические процедуры будут завершены».

Напомним, решение ввести новый налог для отдыхающих вызвало бурные дискуссии среди чиновников. Некоторые их них высказывались против этой инициативы. Так, глава туризма в регионе Алгарве (Região de Turismo do Algarve) Жуао Фернандеш отметил, что дополнительные сборы могут отпугнуть туристов и привести к «потере конкурентоспособности». Отдыхающие могут выбрать другие бюджетные направления, так как Греция, Турция, Тунис или Египет. Также Фернандеш отметил, что местные власти даже не определились на что собираются потратить полученные денежные средства.