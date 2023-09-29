Португалия: туризм бьет рекорды

Пятница, 29 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: туризм бьет рекорды

В августе размещение туристов достигло самого высокого месячного значения за всю историю: 3,5 млн гостей и 10,1 млн ночевок.

По сравнению с августом 2019 года число гостей увеличилось на 6,3%, а количество ночевок - на 4,9%, согласно быстрой статистике туристической активности, опубликованной Национальным институтом статистики (INE ) .

Ночевки в гостиницах (79,8% от общего количества) зарегистрировали незначительный рост (+0,3%; +3,2% по сравнению с августом 2019 года).

Одновременно ночевки в местных предприятиях размещения (вес 14,9% от общего количества) выросли на 6,8% ( +6,0% по сравнению с августом 2019 года), а туризм в сельской местности и жилье (доля 5,3%) увеличился на 4,4% (+33,8% по сравнению с августом 2019 года).

В августе ночевки резидентов сократились на 6,9%, составив 3,5 млн, а ночевки нерезидентов увеличились на 6,4%, что соответствует 6,6 млн.

Среди семнадцати основных рынков-источников (88,6% от общего числа ночевок нерезидентов) продолжали выделяться США и Канада, зафиксировав самый высокий рост (+28,9% и +27,5% соответственно) по сравнению с августом 2022 года.

В анализируемом месяце на Алгарве приходилось 31,3% ночевок, за ней следовали столичный округ Лиссабона (21,2%) и Север (17,1%).

Самый высокий рост был зафиксирован на Севере (+5,4%), Азорских островах (+4,5%) и в Центре (+4,1%).

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