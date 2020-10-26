Португалия: туризм будет развиваться по пути экологии и с заботой о ресурсах

Понедельник, 26 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: туризм будет развиваться по пути экологии и с заботой о ресурсах

Turismo de Portugal хочет увеличить количество энергоэффективных предприятий на 50% к 2023 году.

Цель плана устойчивого туризма «Turismo + Sustentável 20-23» - «увеличение на 50% туристических комплексов, оборудованных системами энергоэффективности, водоснабжения и утилизации отходов» и «отказ от одноразового пластика в 50% четырех- и пятизвездочных туристических комплексах».

План также предусматривает, что до 2023 года около 50 000 профессионалов пройдут обучение в области устойчивого развития.

«Восстановление сектора на основе идей устойчивого развития позволит не только обеспечить стабильность перед лицом будущих кризисов, но и повысить качество работы с экономической, социальной и экологической точки зрения», - отметила министр туризма Португалии Инеш душ Сантуш Кошта.

В рамках плана «Turismo + Sustentável 20-23» национальное туристическое агентство подписало протокол с Экологическим фондом, который предусматривает финансирование в размере 200 тысяч евро для проведения до 31 декабря мероприятий «по повышению квалификации профессионалов отрасли туризма».

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