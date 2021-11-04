Португалия: туризм Мадейры готов к цифровой трансформации

Консорциум Madeira+, возглавляемый транспортной компанией Horários do Funchal - это прикладной проект, реализованный региональным правительством Мадейры и интегрирован в сферу туризма, оцифровки и интеллектуальной мобильности, в мобилизационные программы восстановления и план обеспечения устойчивости (PRR)

Большая часть инвестиций (75%) связана с предприятиями, расположенными в автономном регионе Мадейра.

Сторонники этого проекта утверждают, что сектору необходимо «скорректировать приоритеты для более быстрого и устойчивого восстановления», повышая конкурентоспособность компаний за счет инвестиций в оцифровку и устойчивость.

Они также утверждают, что «существует новый уровень конкуренции, на котором появятся новые победители и где цифровые технологии и переход к изменению климата будут иметь значение».

В документе они объясняют, что проект Madeira+ направлен на развитие концепции «цифрового туризма» с созданием интеллектуальной платформы управления.

С помощью этого инструмента можно получить доступ к комплексному предложению туристических услуг, включая мобильность, отели, рестораны и развлекательные программы.

Он также объединяет интерфейсы и средства передвижения (велосипеды и электромобили), специально разработанные для туристической среды, и их соединение с общественным транспортом с низким уровнем выбросов углекислого газа (CO2).

«Без всякого сомнения, это будет повестка дня, которая будет способствовать цифровой и энергичной трансформации португальской экономики, несомненно, способствуя решению проблем туризма и декарбонизации, с которыми Португалия столкнется в будущем», - заключают представители Madeira+.