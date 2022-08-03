Португалия: туризм может превзойти доходы 2019 года

Госсекретарь по туризму настроен оптимистично и ожидает, что 2022 год будет даже лучше, чем 2019-й, судя по активности сектора в августе.

Два года назад в Португалии был лучший туристический год с точки зрения доходов. Сектор туризма достиг 18,7 миллиардов евро.

«После двух очень трудных для отрасли лет у нас очень хорошие ожидания», - признается Рита Маркеш.

«У нас есть все условия, чтобы закрыть 2022 год со значениями выручки, которые превысят показатели 2019 года», - добавляет она.

Глава туризма напоминает, что Банк Португалии недавно пересмотрел значения в сторону повышения и указывает на рост выручки на 4,2% по сравнению с 2019 годом.

Однако, несмотря на эти хорошие перспективы, сектор борется с нехваткой рабочей силы. Рабочие жалуются на низкую заработную плату в отелях и очень большую загруженность.

Рита Маркес признает, что зарплаты в туризме низкие, и работодателям и профсоюзам необходимо прийти к согласию. «По сравнению с другими секторами экономики туризм оплачивается меньше, и статистически это легко доказывается», - говорит она.

Однако госсекретарь по туризму надеется, что «конфедерация туризма и другие ассоциации, представляющие сектор, вместе с профсоюзами смогут внести благоприятный вклад в коллективные договоры».