Португалия: туризм на Азорах нуждается в поддержке

Торговая палата Ангра-ду-Эроижму на Азорских островах сегодня потребовала введения упрощенного режима временного увольнения в туристическом секторе, заявив, что только так можно будет сохранить рабочие места.

«Необходимо создавать все больше и больше мер поддержки сектора, с учетом того, что в ближайшие месяцы деятельности не будет, как не будет и восстановления, нас ждет только упадок», - говорится в заявлении.

Речь идет о гостиничном секторе, туристических развлекательных компаниях, гидах, компаниях по аренде автомобилей, продаже сувениров и прочих местных товаров.

Предприниматели утверждают, что меры, принятые на национальном уровне, «нацелены на компании, которые находятся в ситуации восстановления или нормализации деятельности», но в туристическом секторе постепенное восстановление ожидается не раньше мая 2021 года.