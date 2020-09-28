Португалия: туризм на Азорах нуждается в поддержке

Понедельник, 28 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: туризм на Азорах нуждается в поддержке

Предприниматели Азорских островов требуют упрощенной процедуры лей-офф для предприятий туризма.

Торговая палата Ангра-ду-Эроижму на Азорских островах сегодня потребовала введения упрощенного режима временного увольнения в туристическом секторе, заявив, что только так можно будет сохранить рабочие места.

«Необходимо создавать все больше и больше мер поддержки сектора, с учетом того, что в ближайшие месяцы деятельности не будет, как не будет и восстановления, нас ждет только упадок», - говорится в заявлении.

Речь идет о гостиничном секторе, туристических развлекательных компаниях, гидах, компаниях по аренде автомобилей, продаже сувениров и прочих местных товаров.

Предприниматели утверждают, что меры, принятые на национальном уровне, «нацелены на компании, которые находятся в ситуации восстановления или нормализации деятельности», но в туристическом секторе постепенное восстановление ожидается не раньше мая 2021 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)