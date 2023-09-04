Португалия: туризм на Севере растет быстрее, чем в Центре

Это означает, что в период с 2018 по 2022 год количество туристических мест в Порту увеличилось на 30%. В Лиссабоне рост составил лишь 13%.

Это один из выводов анализа INE, анализирующих показатели туризма. Эти данные включают свободные места в гостиницах и местное жилье с количеством мест более десяти, то есть в общежитиях и гостевых домах. INE исключает из данных предложение местных коек в частных домах.

Увеличение количества мест связано с ростом новых отелей и хостелов в Порту: в 2022 году будет на 43 отеля больше, чем в 2018 году, и на 65 больше местных средств размещения.

В Лиссабоне в 2022 году для размещения туристов было на 7855 мест больше, чем в 2018 году. Эта цифра представляет собой баланс между увеличением на 8508 мест в отелях ( открыв за этот период в столице 56 отелей ) и сокращением на 714 мест (5 меньше %) в местных гостиницах после закрытия 34 заведений AL за последние пять лет.