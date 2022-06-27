Португалия: туризм помог восстановлению трети ВВП в 2021 году

По данным INE, это составляет 8%, что ниже допандемического уровня.

Из продуктов, которые вносят наибольший вклад в туристический ВВП, таких как размещение, рестораны, транспорт (в том числе авиа) и услуги по аренде, после резкого падения из-за ограничений пандемии они достигли «интенсивного роста» (от 14,4% до 59,1%) в годовом исчислении.

Исключение составили услуги по аренде, которые остались в минусе.

В 2021 году как импорт, так и экспорт туризма увеличились почти на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, как подчеркивает INE, значения все еще ниже, чем в 2019 году: -31% в случае импорта и -45,6% в случае экспорта.