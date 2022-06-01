Португалия: туризм превысил допандемический уровень

Спустя два года после начала пандемии национальный туризм наконец-то вернулся к тому, что было.

В апреле национальные туристические объекты приняли 2,4 миллиона гостей, что на 424,6% больше по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Об этом свидетельствуют краткие оценки , опубликованные Национальным статистическим институтом (INE). Эти цифры также показывают, что туристическая активность превзошла показатели, достигнутые в 2019 году.

В четвертом месяце года было 2,4 миллиона гостей и шесть миллионов ночевок, что эквивалентно увеличению на 424,6% и 548,4% по сравнению с апрелем 2021 года и увеличению на 1,6% и 1,1% по сравнению с 2019 годом соответственно.

«Впервые с начала пандемии зафиксирован рост по сравнению с тем же периодом до пандемии», - говорится в сообщении статистического управления.

На международном рынке по количеству гостей доминировали англичане (19,8% иностранцев), за ними следуют немцы и испанцы.

По сравнению с апрелем 2019 года самый высокий рост был зафиксирован на рынках Чехии (+78,5%), Румынии (+58,6%) и Северной Америки (+22,5%).