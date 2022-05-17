Португалия: туризм станет причиной роста экономики

Прогнозируется, что в этом году средний показатель для европейского блока и еврозоны вырастет всего на 2,7%.

Брюссель пересмотрел в сторону повышения ожидаемый экономический рост Португалии в этом году

Внешний туризм способствует тому, что Португалия имеет самый высокий прогноз роста в ЕС в 2022 году.

Брюссель улучшил свои прогнозы по португальскому дефициту на 1,5 процентных пункта, ожидая отрицательного сальдо государственных счетов в размере 1,9% в этом году, в соответствии с прогнозом правительства.

В этом году прогнозируется дефицит валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 1,9% по сравнению с 3,4%, оцененными осенью, и Европейская комиссия также более оптимистична в отношении исполнения бюджета в 2023 году, поскольку ожидает дефицита в размере 1%.

Что касается уровня безработицы, Брюссель ожидает, что в этом году он снизится до 5,7% по сравнению с 6,6% в 2021 году и до 5,5% в 2023 году . лежащий в основе предложения по государственному бюджету на 2022 год (OE2022), прогнозируется уровень безработицы в этом году на уровне 6%.

Европейская комиссия также пересмотрела уровень инфляции в Португалии на 2,1 процентных пункта, до 4,4% в этом году, но ниже прогноза 6,1% для еврозоны.

Согласно весеннему макроэкономическому прогнозу, ожидается, что Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырастет с 0,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году, а затем снизится до 1,9% в 2023 году.

«Туристический сектор по-прежнему крайне важен для восстановления страны, - уверен премьер-министр Антониу Кошта. - Раз и навсегда необходимо рассматривать туристический сектор как сектор с добавленной стоимостью. Туризм значительно восстанавливается, очень важно взглянуть на этот сектор по-другому и с другим политическим весом», - утверждает премьер.