Португалия: туризм стремительно растет

По данным INE, в августе 2021 года Португалия приняла 2,5 млн гостей (7,5 млн ночевок). Туристическая активность остается ниже допандемического уровня.

По данным Национального статистического института (INE), в августе туристическая активность продолжила восстанавливаться, но и в этот типичный летний месяц выручка была на 20% ниже, чем в том же месяце 2019 года, до пандемии.

Двигателем для восстановления туризма в Португалии послужил внутренний спрос. В августе постоянные туристы предоставили 4,2 миллиона ночевок, «самый высокий ежемесячный показатель с тех пор, как делаются записи», подчеркивает институт статистики.

Кроме того, доходы от размещения туристов также увеличились по сравнению с прошлым годом, достигнув 515,8 млн евро в целом и 410,2 млн евро в отношении размещения.

Однако по сравнению с августом 2019 года общий доход снизился на 19,2%, а доход от проживания - на 19,3%.

В этом контексте за первые восемь месяцев 2021 года количество ночевок жителей увеличилось во всех регионах, с особым упором на Мадейру (+ 117,6%), Азорские острова (99,2%) и Алгарве (38,9%).